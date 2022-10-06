شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب نجم النصر عن موقعة أبها.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي في الساعات الأولي من اليوم الخميس الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري، عن ضربة جديدة قي صفوف النصر بعدما ثُبت غياب نجم الفريق عن مباراة الفريق غدًا أمام أبها.

تجدد إصابة علي لاجامي وغيابه عن مباراة أبها

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة “الرياضية” فإن علي لاجامي مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، سيغيب عن مباراة فريقه أمام أبها، في الأسبوع السادس من دوري روشن السعودي.

وجاء تأكد غياب لاجامي بعد أن عاودته الإصابة في العضلة الأمامية، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، على أن يتسلم الجهاز الفني بقيادة الفرنسي رودي جارسيا من الجهاز الطبي عن الحالة اللاعب بعد الإشاعة التي أجراها على إصابته

وبحسب ما أكده الجهاز الطبي فإن الفحوصات المبدئية تؤكد غياب المدافع السعودي لفترة تتراوح ما بين 10 ـ 14 يومًا، كون الآلام التي يعاني منها لاجامي حاليًا أخف من السابقة.

تعرف على تفاصيل إصابة علي لاجامي مع النصر

في سياق متصل.. تعرض لاجامي إلى الإصابة في مباراة فريقه الافتتاحية في دوري روشن أمام الوحدة، والتي انتهت بفوز العالمي بهدف وحيد.

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المقرر أن يقع النصر ضيفًا على أبها مساء الغد الجمعة الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

للإشارة يقع الناصر في المركز الخامس من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، بعد 3 فوز وتعادل وهزيمة.