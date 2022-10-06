شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. تدخل جراحي عاجل لنجم النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي عن صورة في صفوف النصر السابق بعدما أشار إلى ضرورة التدخل الجراحي لمعلاجة نجم النصر بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب في فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد، بالمعسكر الذي أقيم في إسبانيا.

تدخل جراحي عاجل لـ ماشاريبوف.. تفاصيل نارية

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "الرياضية”، فإن طبيب متخصص في إصابات العمود الفقري، أشار للالأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بضرورة إجرائه عملية جراحية أسفل ظهره، وجاء ذلك نتيجة لعدم تخلصه من الآلام.

تفاصيل إصابة ماشاريبوف مع النصر

وأكدت الصحيفة على أن الدولي الأوزبكي يعاني من “الفتق القطني” والذي يعالج منه منذ شهر أغسطس الماضي.

ورفض اللاعب بشكل صارم طلب الطبيب بإجراء الجراحة، طالبًا منه منح منحه ووقت إضافي حتى نهاية الأسبوع المقبل من أجل حسم موقفه من التدخل الجراحي أم لأ.

وبالرغم من أن إصابته شهدت تحسنًا كبيرًا عن السابق، إلا أن الطبيب أكد له حاجته إلى العملية والعلاج والتأهيل لمدة تصل إلى نحو شهرين أو أكثر.

موعد مباراة النصر وأبها وموقف العالمي في جدول دوري روشن

وفي سياق آخر من المقرر أن يقع النصر ضيفًا على أبها مساء الجمعة القادم 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الخانسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر يقع النصر في المركز الرابع من جدول ترتيبدوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 10 نقطة، بعد تحقيق 3 انتصارات وهزيمة وتعادل.