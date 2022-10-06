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اليوم.. انطلاق ثاني مزادات الإبل بحفر الباطن

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الرياض - محمد الوسيري - ينطلق اليوم الخميس مزاد حفر الباطن للإبل في المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة 8 أيام.

روزنامة مزادات الإبل:

ويعد المزاد الثاني في روزنامة مزادات الإبل هذا العام، بعد التنظيم الذي عمل عليه نادي الإبل بالتنسيق مع ممثلي إمارات المناطق. يأتي ذلك لتنظيم أسواق الإبل الموسمية لضمان استفادة ملاك الإبل والمستثمرين وعدم تعارض هذه المزادات وتوزيعها في أوقات مختلفة.

اليوم.. انطلاق ثاني مزادات الإبل بحفر الباطن - متابعات الخليج 365

 
MO Nasa

MO Nasa

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