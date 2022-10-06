شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق ثاني مزادات الإبل بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

روزنامة مزادات الإبل:

الرياض - محمد الوسيري - ينطلق اليوم الخميس مزاد حفر الباطن للإبل في المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة 8 أيام.ويعد المزاد الثاني في روزنامة مزادات الإبل هذا العام، بعد التنظيم الذي عمل عليه نادي الإبل بالتنسيق مع ممثلي إمارات المناطق. يأتي ذلك لتنظيم أسواق الإبل الموسمية لضمان استفادة ملاك الإبل والمستثمرين وعدم تعارض هذه المزادات وتوزيعها في أوقات مختلفة.