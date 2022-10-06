اخبار الرياضه السعوديه أمير تبوك: المملكة أصبحت وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية

وأكد في تصريح صحفي بهذه المناسبة بأن المملكة أصبحت وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية، وأثبتت مقدرتها على استضافة أكبر الأحداث الدولية، مضيفاً بأن استضافة المملكة لهذا الحدث الكبير يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر، وهو يجسد ما سخرته القيادة الرشيدة من دعم غير محدود للقطاع الرياضي وحرص ومتابعة ودعم ولي العهد -حفظه الله- وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما قدَّمَ التهنئة لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وللرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر؛ بمناسبة الفوز باستضافة هذا الحدث الكبير.
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