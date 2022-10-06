اخبار الرياضه السعوديه «المتصدر والوصيف» يصطدمان بالرائد والاتفاق

فعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام ضيفه الرائد؛ بحثاً عن الفوز السادس على التوالي، إذ يملك العلامة الكاملة من النقاط (15 نقطة) من 5 انتصارات، ولم يتعثر بالتعادل أو الخسارة، وأحرز هجومه 14 هدفاً واستقبلت شباكه هدفاً وحيداً جاء في اللقاء الماضي أمام الفيحاء بعد أن صمد حارسه الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو لمدة 396 دقيقة. أما فريق الرائد فإنه يدخل هذا اللقاء لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ حقق العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين ويحتل المركز السابع برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارتين، وله من الأهداف 6 وعليه 5 أهداف.
وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يخوض صاحب الأرض والجمهور فريق الاتفاق لقاءً صعباً أمام الوصيف الهلال، ويطمح الاتفاق للخروج بنتيجة إيجابية والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل المركز العاشر برصيد خمس نقاط حصدها من انتصار وتعادلين وخسارتين، وله من الأهداف 6 وعليه 5 أهداف. أما الهلال فإنه يطمح للعودة لسلسلة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام التعاون ليتجمد رصيده عند 12 نقطة حصدها من أربعة انتصارات وخسارة وله من الأهداف 9 وعليه 2.
وعلى ملعب نادي الباطن، يطمح فريق ضمك لمواصلة منافسته على مراكز المقدمة واستغلال ظروف مضيفه في لقاء الليلة، إذ يحتل فارس الجنوب المركز السادس برصيد 10 نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة وله من الأهداف 7 وعليه 4 أهداف. أما فريق الباطن فإنه يعيش حالة فنية سيئة، إذ يقبع في المركز السادس عشر والأخير دون نقاط بعد أن خسر المباريات الخمس الماضية ولم يحرز هجومه أي هدف، فيما تلقت شباكه 16 هدفاً.
وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يستضيف التعاون نظيره الوحدة بحثاً عن انتصار جديد ومواصلة تألقه في دوري المحترفين، إذ لم يتلق سكري القصيم أي خسارة وانتصر على قطبي الرياض الهلال والنصر ليصل للمركز الرابع برصيد 11 نقطة حصدها من 3 انتصارات وتعادلين وله من الأهداف 7 عليه 3 أهداف. أما فريق الوحدة فإنه يأمل في الفوز والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل فرسان مكة المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل و3 خسائر وله من الأهداف 2 وعليه 6 أهداف.
وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يدخل فريق الطائي لقاءه أمام ضيفه الخليج بحثاً عن الانتصار الرابع، إذ يحتل فارس الشمال المركز الثامن برصيد 9 نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات وخسارتين، وله من الأهداف 4 وعليه 7 أهداف، فيما يطمح فريق الخليج لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تغلبه على الباطن في الجولة الماضية ليحتل المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط حصدها من فوز وتعادل و3 خسائر وله من الأهداف 2 وعليه 6 أهداف.
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