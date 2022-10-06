اخبار الرياضه السعوديه الرشيدي يقترب من التعاون

وكشفت المصادر ذاتها أن فرصة البقاء والرحيل في الوقت الحاضر متساوية، خصوصاً أن اللاعب دخل الفترة «الحرة» منذ ثلاثة أشهر وتبقى على نهاية عقده مع الوحدة ثلاثة أشهر.
من جهة أخرى، أكدت الفحوصات الطبية للاعب حمد الجيزاني شفاءه من الإصابة التي لحقت به أخيراً، وأبعدته عن الجولتين الماضيتين، وسيشارك في مواجهة الليلة أمام التعاون في القصيم ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وقد طلب المدير الفني اكرابوفيتش من اللاعبين تنفيذ الأدوار الفنية داخل الملعب على الوجه المطلوب، وتقديم الأداء الجماعي، والحذر من ارتكاب الأخطاء، والتركيز على اغتنام فرص التسجيل من أجل الخروج بنقاط المباراة.
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