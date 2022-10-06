«ساما»: 12.7 مليار ريال تمويلات عقارية للأفراد خلال 30 يوماً

محمد بن مسعود - الدمام - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف، خلال شهر أغسطس الماضي، وصل إلى 12.7 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي2021.

وبحسب بيانات «ساما»، ارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 5.51 مليار ريال؛ بنسبة 77% مقارنة بشهر يوليو 2022. واستأثر التمويل المقدم لـ«الفلل السكنية» بالحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أغسطس الماضي، بقيمة 8.61 مليار ريال، بنسبة قدرها 68%. وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ3.62 مليار ريال، ثم الأراضي بـ472 مليون ريال.

وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر أغسطس الماضي 284 مليون ريال، بانخفاض قدره 16% مقارنة بشهر أغسطس 2021.