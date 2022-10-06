وبحسب بيانات «ساما»، ارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 5.51 مليار ريال؛ بنسبة 77% مقارنة بشهر يوليو 2022. واستأثر التمويل المقدم لـ«الفلل السكنية» بالحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أغسطس الماضي، بقيمة 8.61 مليار ريال، بنسبة قدرها 68%. وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ3.62 مليار ريال، ثم الأراضي بـ472 مليون ريال.
وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر أغسطس الماضي 284 مليون ريال، بانخفاض قدره 16% مقارنة بشهر أغسطس 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر «ساما»: 12.7 مليار ريال تمويلات عقارية للأفراد خلال 30 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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