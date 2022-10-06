أرقام “سبورت 24”: الشباب يتفوق تاريخيا على الرائد

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يلتقي فريقا الشباب والرائد، اليوم الخميس، لحساب الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويقود الشباب مدربه الإسباني فيسنتي مورينو فيما يقود الرائد مدربه الروماني ماريوس سوموديكا والذي سبق له قيادة الشباب.

ويدخل الشباب المباراة منتشيًا بانطلاقة هي الأفضل له في دوري المحترفين بعدما حقق الفوز في الخمس جولات السابقة ليتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة “15 نقطة”.

فيما لن تكون مواجهته هذه المرة سهلة إذ يواجه الرائد المنتشي هو الآخر بانتصارين في آخر جولتين أمام الاتفاق والعدالة ليرتقي إلى المركز السابع برصيد 9 نقاط.

وسبق للفريقين أن التقيا في 28 مباراة بدوري المحترفين، كان الفوز من نصيب الشباب في 11 مباراة مقابل 6 انتصارات للرائد فيما حسم التعادل 11 مباراة.

ويعد الرائد أكثر الأندية التي زار الشباب شباكه مسجلًا 50 هدفًا في دوري المحترفين، كما سجل “الليوث” في شباك الرائد في آخر 8 مواجهات وهي أطول سلسلة تسجيل للشباب أمام الرائد.

في المقابل لم يعرف الرائد الفوز أمام أندية الرياض في دوري المحترفين في آخر 12 مباراة خسر منها 10 وتعادل في مباراتين.

ويتطلع الشباب إلى أن ينضم إلى قائمة الفرق التي تمكنت من تحقيق الفوز في أول 6 مباريات من الموسم بعد كل من الاتحاد “2009-2010″، و”2010-2011″، والنصر “2014-2015″ و”2018-2019” والهلال “2018-2019”.

ويواجه الرائد أقوى هجوم في الدوري حتى الآن حيث سجل لاعبو الشباب 14 هدفًا في مقابل تلقي هدف وحيد فقط، في المقابل سجل الرائد 6 أهداف مقابل 5 سكنت شباكه.



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Source akhbaar24

