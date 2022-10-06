17 أكتوبر.. انطلاقة المعرض الزراعي السعودي الـ39

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ينطلق المعرض الزراعي السعودي في دورته الـ39 في خلال هذا الشهر الجاري من 17 أكتوبر حتى الـ20 منه، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويعد المعرض أكبر حدث لذوي الاختصاص في القطاع الزراعي ويعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الرائدة والهندسة الزراعية المتطورة.
ويهدف المعرض إلى الجمع بين رجال الأعمال والمتخصصين في الصناعة وصناع القرار والبائعين جنبًا إلى جنب، ومتضمنًا محاور متعددة وأكثر من 380 عارض، أكثر من 34 دولة، ويعد المعرض متزامنًا مع المعرض السعودي للأغذية الزراعية، والمعرض السعودي لتغليف الأغذية، والمعرض السعودي للاستزراع المائي.
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Source almnatiq
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