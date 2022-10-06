“سعود الطبية” توضّح أهمية فيتامين B6 وأهم مصادره

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تحدّثت مدينة الملك سعود الطبية، أمس (الأربعاء)، عن أهمية فيتامين B6 للجسم بشكل عام وأهم مصادره الطبيعية في الأطعمة والمنتجات الغذائية.
وأوضحت المدينة أن فيتامين B6 أو البيريدوكسين يُعد عنصراً مهماً لصحة الإنسان، فهو يساهم في تزويد الجسم بالطاقة، ويساعد في صنع خلايا الدم الحمراء، فضلاً عن دوره في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.
وأضافت أن من أهم مصادر الفيتامين الطبيعية؛ الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي، والأسماك، ومنتجات الألبان، والمكسرات، وحبوب الإفطار، والموز، والشوفان، والسبانخ والبروكلي.
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Source akhbaar24
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