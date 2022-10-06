“حساب المواطن” يوضّح خطوات تقديم اعتراض على عدم الأهلية

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أوضح برنامج حساب المواطن خطوات تقديم اعتراض على عدم أهلية المستفيد لصرف مبالغ استحقاق الدعم.
وأفاد البرنامج بأنه إذا كانت حالة الأهلية “غير مؤهل”، يلزم المستفيد التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديه عن طريق حسابه.
وأضاف أن خطوات تقديم اعتراض تشمل: الدخول على الحساب واختيار “دراسة الأهلية”، ثم الضغط على “أسباب عدم أهلية العائل”، واختيار “تقديم اعتراض” مع إرفاق المستندات إن وجدت.
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Source akhbaar24
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