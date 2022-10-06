“مدني جدة” يخمد حريقاً اندلع في شقة سكنية بحي النسيم (صور)

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تمكّنت فرق الإطفاء والإنقاذ بفرع الدفاع المدني بمحافظة جدة، أمس (الأربعاء)، من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بحي النسيم في المحافظة. وأظهرت صور جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الذي نتج عنه إصابة شخص واحد من سكان الشقة السكنية محل الحادث. وأفاد “مدني جدة” بأنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، حيث جرى نقل الشخص المصاب للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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