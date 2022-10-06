51 بلاغا يوميا لمركبات عالقة بالصحارى والأودية - #عاجل

وطالب مصدر مسؤول بالفريق الجميع بعدم المجازفة والمغامرة وسلك طرق وعرة يجهلها الكثير، داعيا إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات والتزود بكل ما يهم في سبيل النجاة والسلامة، والتزود بخرائط للأماكن التي يقصدونها، وفي حال كان مقصد البعض الرحلات البرية والرعي وما شابه ذلك فمن أهم الأمور ألا يقصدوا أي مكان صحراوي أو جبلي إلا بعدد من المركبات، وليس فقط مركبة واحدة، والتزود بكل ما يساهم في التواصل مع ذويهم وفرق الإنقاذ والجهات ذات الصلة، مع إبلاغ أهاليهم بالمكان الذي يقصدون الذهاب إليه.
بلاغات المركبات العالقة
1531
51 بلاغا في اليوم الواحد
المفقودون 13
المتوفون 4
المفقودون بصحة جيدة 8
مفقودان جاري البحث عنهما
المفقودون بالمناطق
عفيف 1 متوفى
الزلفي 1 متوفى
الشرقية 2 أحدهما متوفى
المدينة المنورة 1 متوفى
عرعر 1 بصحة جيدة
مكة المكرمة 1 بصحة جيدة
الأحساء 1 بصحة
تبوك 4 بصحة جيدة
الرياض 1 لازال البحث جاري عنه
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