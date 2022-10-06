ارتفاع حالات التسمم الدوائي - #عاجل

رصدت وزارة الصحة ارتفاع حالات التسمم الكيميائي والدوائي عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث بلغ عدد الحالات المرصودة 3492 حالة، مقارنة برصد نحو 2838 حالة في 2020، وتصدرت حالات التسمم الدوائي بــ2125، مقابل 1376 حالة تسمم كيميائي، في وقت سجلت منطقة جازان أقل حالات التسمم الدوائي في المملكة بــ4 حالات، والقنفذة أقل المناطق في حالات التسمم الكيميائي بــ4 حالات.

استحواذ الرياض

استحوذت الرياض على النصيب الأكبر من حالات التسمم الدوائي والكيميائي، وبلغ إجمالي حالات السعوديين 3053 حالة، والأجانب 439 حالة، وبلغت حالات الذكور 1878، وحالات الإناث 1614.

ــــــــــــــــ أكثر الحالات

تصدرت الرياض إجمالي حالات التسمم الدوائي بــ792حالة، تليها جدة ثانيا بــ167 حالة، والجوف ثالثا بــ161 حالة، والأحساء رابعا بــ132 حالة، والطائف خامسا بــ127 حالة، وتصدرت الرياض حالات التسمم الكيميائي بــ331 حالة، والجوف ثانيا بــ158 حالة، وحائل ثالثا بــ113، وجدة رابعا بــ85، والقريات خامسا بــ82 حالة.

تسمم كيميائي

حققت جازان أقل المناطق في حالات التسمم الدوائي بــ4 حالات، تليها القنفذة ثانيا بــ11 حالة، وحفر الباطن ثالثا بــ25 حالة، والقصيم رابعا بــ35 حالة، والقريات خامسا بــ42 حالة، وتصدرت القنفذة أقل المناطق في حالات التسمم الكيميائي بــ4 حالات، تليها الباحة ثانيا بــ7 حالات، والمدينة المنورة ثالثا بــ9 حالات، وجازان رابعا بــ12 حالة، والقصيم خامسا بــ20 حالة.

التسمم الدوائي والكيميائي

جازان أقل مناطق التسمم الدوائي

القنفذة أقل مناطق التسمم الكيميائي

3492 حالة تسمم العام الماضي

2125 حالة تسمم دوائي

1376 حالة تسمم كيميائي

إجمالي حالات السعوديين: 3053 حالة

الأجانب: 439 حالة

الذكور: 1878 حالة

الإناث: 1614 حالة

أكثر حالات التسمم الدوائي:

الرياض: 792

جدة: 167

الجوف: 161

الأحساء: 132

الطائف: 127

أقل حالات التسمم الدوائي:

جازان: 4 حالات

القنفذة: 11

حفر الباطن: 25

القصيم: 35

القريات: 42

أكثر حالات التسمم الكيميائي:

الرياض: 331

الجوف: 158

حائل: 113

جدة: 85

القريات: 82