ارتفاع حالات التسمم الدوائي - #عاجل

استحواذ الرياض
استحوذت الرياض على النصيب الأكبر من حالات التسمم الدوائي والكيميائي، وبلغ إجمالي حالات السعوديين 3053 حالة، والأجانب 439 حالة، وبلغت حالات الذكور 1878، وحالات الإناث 1614.
ــــــــــــــــ أكثر الحالات
تصدرت الرياض إجمالي حالات التسمم الدوائي بــ792حالة، تليها جدة ثانيا بــ167 حالة، والجوف ثالثا بــ161 حالة، والأحساء رابعا بــ132 حالة، والطائف خامسا بــ127 حالة، وتصدرت الرياض حالات التسمم الكيميائي بــ331 حالة، والجوف ثانيا بــ158 حالة، وحائل ثالثا بــ113، وجدة رابعا بــ85، والقريات خامسا بــ82 حالة.
تسمم كيميائي
حققت جازان أقل المناطق في حالات التسمم الدوائي بــ4 حالات، تليها القنفذة ثانيا بــ11 حالة، وحفر الباطن ثالثا بــ25 حالة، والقصيم رابعا بــ35 حالة، والقريات خامسا بــ42 حالة، وتصدرت القنفذة أقل المناطق في حالات التسمم الكيميائي بــ4 حالات، تليها الباحة ثانيا بــ7 حالات، والمدينة المنورة ثالثا بــ9 حالات، وجازان رابعا بــ12 حالة، والقصيم خامسا بــ20 حالة.
التسمم الدوائي والكيميائي
جازان أقل مناطق التسمم الدوائي
القنفذة أقل مناطق التسمم الكيميائي
3492 حالة تسمم العام الماضي
2125 حالة تسمم دوائي
1376 حالة تسمم كيميائي
إجمالي حالات السعوديين: 3053 حالة
الأجانب: 439 حالة
الذكور: 1878 حالة
الإناث: 1614 حالة
أكثر حالات التسمم الدوائي:
الرياض: 792
جدة: 167
الجوف: 161
الأحساء: 132
الطائف: 127
أقل حالات التسمم الدوائي:
جازان: 4 حالات
القنفذة: 11
حفر الباطن: 25
القصيم: 35
القريات: 42
أكثر حالات التسمم الكيميائي:
الرياض: 331
الجوف: 158
حائل: 113
جدة: 85
القريات: 82
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