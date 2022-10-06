شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. لجنة الانضباط والأخلاق تفرض عقوبة قاسية على طارق حامد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بشكلٍ رسمي عن توقيع عقوبة قاسية على الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بخلاف الطرد الذي تعرض له اللاعب أمام النصر في منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن 2022/2023.

التعادل السلبي يحسم موقعة النصر والاتحاد

وحل التعادل السلبي على أحداث مواجهة النصر والاتحاد، بعد محاولات متتالية من جانب الطرفين، خاصة مُلاك ملعب مرسول بارك.

لجنة الانضباط والأخلاق توقع عقوبة قاسية على طارق حامد

واستقرت لجنة الانضباط والأخلاق على تغريم لاعب الوسط مبلغ 10 آلاف ريال، وجاء ذلك بداعي اللعب العنيف في اللقاء الذي جمع بين الطرفين، بعدما اشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه بعد الدخول بقوة على أبو بكر لاعب النصر.

قرارت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تجاه طارق حامد

وجاء قرارا لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي كالتالي:-

أكدت اللجنة: "ثبوت مخالفة لاعب نادي الاتحاد طارق حامد، وبالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة فإلزام اللاعب بغرامة مالية".

وواصلت: "إلزام طارق حامد بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وتابعت: "القرار غير قابل للاستئناف وفقا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق".

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي

من المقرر أن يقع الفتح ضيفًا على الاتحاد مساء الغد الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موقف الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يقع الاتحاد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 نقطة، بعد تحقيق 3 انتصارات وتعادلين منذ انطلاق الموسم الجديد 2022/2023.