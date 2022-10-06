- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إصابة شخص في حريق شقة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني، بمحافظة جدة، مساء أمس الأربعاء، إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بحي النسيم.
إصابة شخص:وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني في جدة باشرت إخماد حريق في شقة سكنية بحي النسيم، نتج عنه إصابة شخص.
إخماد الحريق:وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخماد الحريق، ونقل الشخص المصاب للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.