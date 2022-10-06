شكرا لقرائتكم إصابة شخص في حريق شقة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

إصابة شخص:

الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني، بمحافظة جدة، مساء أمس الأربعاء، إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بحي النسيم.وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني في جدة باشرت إخماد حريق في شقة سكنية بحي النسيم، نتج عنه إصابة شخص.

إخماد الحريق:

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخماد الحريق، ونقل الشخص المصاب للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.