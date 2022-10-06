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إصابة شخص في حريق شقة بجدة

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الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني، بمحافظة جدة، مساء أمس الأربعاء، إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بحي النسيم.

إصابة شخص:

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني في جدة باشرت إخماد حريق في شقة سكنية بحي النسيم، نتج عنه إصابة شخص.

إصابة شخص في حريق شقة بجدة - متابعات الخليج 365

إخماد الحريق:

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخماد الحريق، ونقل الشخص المصاب للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة شخص في حريق شقة بجدة - متابعات الخليج 365

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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