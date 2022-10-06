إصابة شخص في حريق شقة بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

باشرت فرق الدفاع المدني، بمحافظة جدة، مساء أمس الأربعاء، إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بحي النسيم.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني في جدة باشرت إخماد حريق في شقة سكنية بحي النسيم، نتج عنه إصابة شخص.

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