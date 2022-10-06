الأمير سعود بن عبدالله يُكرم الفائزين والفائزات بجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

كَرّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, الفائزين والفائزات بجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في دورتها التاسعة، وذلك خلال الحفل الذي أقامته جمعية المبادرات المتميزة، بمركز المؤتمرات بجامعة جدة اليوم، بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع وجمع من التربويين.

وفي مستهل الحفل ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة غسان السليمان، كلمة شكر خلالها سمو محافظ جدة على دعمه لإنجاح مسيرة الجائزة وجميع المشاريع المجتمعية بالمحافظة، مؤكداً سعي الجمعية لتحقيق (رؤية المملكة 2030) من خلال الشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة التي تولي الجائزة اهتماماً ودعماً كبيرين، مما أسهم في صنع عمل مجتمعي تكاملي مميز وفعال لتصبح جدة منارة في العمل المجتمعي.

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بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضا مرئياً بعنوان ” قصة نجاح ” يتناول مختلف المراحل التي مرت بها جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز والجهود المبذولة في إنجاحها.

ثم ألقى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، كلمة أثنى خلالها على الدعم المتواصل من سمو محافظة جدة للشأن التعليمي بالمحافظة وحرصه الدائم على مشاركة المجتمع التعليمي أفراحهم، موضحا أن الاحتفال الليلة بالفائزين والفائزات بالنسخة التاسعة من جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، والذي يتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، جاء تقديراً لرسالته السامية ولدوره وأثره في بناء مجتمعه عبر تعليم وتربية أبناء الوطن وبناته ليكونوا مستقبل الوطن وثروته.

وهنأ الزارع المعلمين والمعلمات الفائزين بالجائزة والذين جعلوا التميز هدفهم الأول من خلال تجويد العمل التعليمي، وتطوير أساليبه وابتكار طرق تقديمه للطلاب والطالبات، آملاً أن يترجم هذا التميز إلى واقع ملموس في حجرات الصف الدراسي وأن يكون مصدر إلهام لزملائهم وزميلاتهم في الميدان، مشيدا بالشراكة الرائدة بين تعليم جدة وجمعية المبادرات المتميزة، والتي حرصت على تثمين دور المعلم وتعزيز تقديره في نفوس الطلاب والطالبات من خلال شعار الجائزة ” كلنا نقدرك “.

وفي ختام الحفل، كرّم محافظ جدة المتميزين والمتميزات في النسخة التاسعة من الجائزة والبالغ عددهم 22 مُعلماً ومُعلمة، وتسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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