تقرير: ارتفاع الأسعار تزيد من نسب المجاعة في اليمن

كشف تقرير حديث أعدته شبكة الإنذار المبكر من المجاعة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمرة، تجعل العديد من اليمنيين غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء الكافي.

وأوضح التقرير الذي أعدته الشبكة لصالح برنامج الغذاء العالمي، أن نصف سكان اليمن لايكسبون دخلا منتظما، ما يزيد من امكانية تأثرهم بأي اضطرابات اقتصادية وارتفاع في الأسعار، وبالتالي تضاعف المعاناة وتأثير أي كارثة انسانية.

وأفاد التقرير أنه حتى العمال بالأجر اليومي في المهن الحرة، فان فرص حصولهم على الأعمال باتت ضئيلة للغاية، ناهيك عن كفاية مداخيلهم من هذه الأعمال لتلبية حاجتهم من الغذاء، اذ أنه ” في المتوسط سيحتاج العامل العادي إلى العمل عشرة أيام كاملة في الشهر الواحد لتغطية أسعار السلع، مع أن ذلك صعب للغاية بسبب محدودية الطلب على العمالة”.

وأكد التقرير “أن المنافسة العالية على العمل بالأجر اليومي يجعل من فرصة حصول الشخص على عمل عشرة أيام في الشهر الواحد صعبة للغاية، كما أن أسعار المواد الغذائية ظلت أعلى بكثير من متوسط الخمس سنوات، وما فوق المستويات المسجلة في العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية والصراع وانخفاض قيمة العملة”.