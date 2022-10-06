131 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

ارتكبت قوى التحالف 131 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 5 غارات للطيران التجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 33 خرقاً بقصف مدفعي، و77 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.