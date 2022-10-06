بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله مهدي فاضل معوضة، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد بكري عبدالله مهدي معوضة عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وإخوانه وكافة أل معوضة في مديرية عتمة محافظة ذمار، أشار الامين العام إلى عدد من مناقب الفقيد وإسهاماته على الصعيدين الوطني والاجتماعي.
وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله معوضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.