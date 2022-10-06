الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله معوضة

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله مهدي فاضل معوضة، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد بكري عبدالله مهدي معوضة عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وإخوانه وكافة أل معوضة في مديرية عتمة محافظة ذمار، أشار الامين العام إلى عدد من مناقب الفقيد وإسهاماته على الصعيدين الوطني والاجتماعي.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.