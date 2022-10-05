شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. موسيماني يفشل في أولى مهامه بدوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز أخبار نادي أهلي جدة السعودي اليوم الأربعاء الموافق 5 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك يأتي كالتالي..

بيتسو موسيماني يفشل في أولى مهامه مع الأهلي أمام جدة

حل التعادل مساء اليوم على ديربي جدة بين الأهلي وجدة، في منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي بالدرجة الأولى في نسخته الجارية 2022/2023.

وجاءت أهداف اللقاء مسجلة عن طريق هيثم عسيري الذي افتتح التسجيل للأهلي في الدقيقة 26، قبل أن يعادل البراء بالعظيم النتيجة لـ جدة في الدقيقة 58، معلنًا عن التعادل.

وفي ذات السياق دخل الراقي إلى مجريات اللقاء أمام مضيفه بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: محمد الربيعي

الدفاع: علي مجرشي، باستوس، فهد الحمد، عبد الباسط هندي

الوسط: فرانك كوم، هشام فايق، زياد الجهني

الهجوم: هيثم عسيري، عبد الله المقرن، سلمان المؤشر

تعرف على موقف الأهلي وجدة في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى بعد تعادل اليوم

يقع الأهلي في المركز السابع من جدول ترتيب دوري يلو السعودي برصيد 9 نقاط، وكذلك حصد جدة نفس مجموع نقاط الراقي مرتكزًا في المركز التاسع من جدولة ترتيب الدوري.

الأهلي يتعاقد مع موسيماني حتى نهاية الموسم 2022/2023

وأعلن نادي أهلي جدة اليوم في الأيام الماضية تعاقده مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للفريق، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي 2022/2023.

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى والقنوات الناقلة

يقع نجران ضيفًا على الأهلي مساء الثلاثاء القادم الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة فل تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.