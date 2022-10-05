شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يسقط فى فخ التعادل فى أولى مبارياته مع أهلى جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فشل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من تحقيق الفوز خلال أولى مبارياته على رأس القيادة الفنية لأهلي جدة، حيث لم يتمكن الفريق من الحفاظ على التقدم الذي أحرزه الفريق فى الشوط الأول، قبل ان يدرك فريق جدة التعادل فى شوط اللقاء الثاني، ليحرم المدرب الجنوب من تحقيق الفوز الأول له مع إطلالته الأولي مع قلعة الكوؤس.

وتلقي المدرب سخرية بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اجتمع جماهير فريق الأهلي المصري أن الفريق هو من ساعد المدرب على تحقيق النجاح، كما أكد أن تجربته مع أهلي جدة لن تكون ناجحة مع الفريق، فى حين علقت جماهير الزمالك أن المدرب كان يتسم بالحظ الكبير، خلال فترة تواجده فى الدوري المصري، كما أنه يفتقر للحلول الفنية داخل الملعب.



موقف مسئولي أهلى جدة من موسيماني

وأفادت بعض التقارير الصحفية السعودية أن إدارة أهلى جدة، من المستحيل أن تلقي اللوم على المدرب خلال تلك الفترة الوجيزة، كما أن تقييم المدرب فى هذه الفترة سيكون ظالمًا بشكل كبير له، خاصة أن المدرب وصل للأراضي السعودية منذ أقل من 48 ساعة فقط، الشئ الذي يجعل مسئولي الفريق يلتمسون العذر للمدرب.



ترتيب أهلى جدة فى دوري الدرجة الثانية

وبهذا التعادل رفع نادي أهلي جدة رصيده إلى 9 نقاط خلال 6 لقاءات خاضها الفريق، ليحتل الفريق المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة، فى الوقت الذي يتصدر فيه فريق الأخدود جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن الفريق الملكي السعودي.