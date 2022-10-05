«مسك» تجهز الدفعة السادسة لأفضل 20 جامعة بالعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تأهيلهم للانضمام إلى أفضل 20 جامعة في العالم، أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» إطلاقها مرحلة التسجيل في الدفعة السادسة من برنامج «نخبة» للإعداد لنخبة الجامعات.

وتستمر مدة التقديم حتى الحادي عشر من أكتوبر القادم للانضمام في البرنامج الذي يهدف إلى بناء القدرات والسمات الشخصية ودعم طلاب المدارس الطموحين لزيادة فرص قبولهم في أفضل الجامعات العالمية.

ويستهدف برنامج «نخبة» الذي يمتد لعامين ونصف تأهيل الطموحين وذوي الأداء العالي من طلبة الصف الأول في المرحلة الثانوية للحصول على مقعد في نخبة جامعات العالم.

يحتوي البرنامج على 5 محاور منها التدريب الإثرائي والتجارب الحيوية في جهات دولية.

كما سيكتسب الطلبة المقبولين في البرنامج مهارات مختلفة خلال رحلتهم في البرنامج، منها مهارات القيادة والتواصل الفعال والحوار وحل المشكلات والتحديات، والتي تسعى إلى تأهيلهم للقبول في نخبة جامعات العالم، ومن أمثلتها: جامعة ستانفورد وجامعة جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا بيركلي وجامعة كولومبيا.

وتعمل مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» على تمكين الطلبة من مختلف الجوانب العملية والمهارية، عبر برنامج «نخبة» للإعداد لنخبة الجامعات في الوقت الذي تمضي فيه رحلة بنائها القدرات وتشجيع الطاقات وإعداد الأجيال القادمة من الشباب السعودي، ليكونوا قادة وعلماء ومبدعين في مختلف المجالات عبر إكسابهم أحدث المعارف والمهارات.

4 محاور البرنامج:







التدريب الإثرائي والتجارب الحيوية في جهات دولية



التدريب على اختبارات القبول المعيارية



استشارات توجيهية فردية بشكل شهري



تقديم الدعم والمساندة في التقديم على القبول في هذه الجامعات



تقديم الإرشاد والتوعية المهنية



البرنامج منذ انطلاقه: