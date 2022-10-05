إحباط تهريب 65.4 طنا من القات والحشيش

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وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، في بيانه أمس أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، أحبطت محاولات تهريب كميات من القات، والمخدرات، وقبضت على مهربيها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت دوريات حرس الحدود محاولات تهريب 64 طنا و400 كجم من مادة القات المخدر، وطن و9 كجم من مادة الحشيش المخدر، و62 ألف قرص إمفيتامين مخدر، و425620 قرصا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على 135 متهما بتهريبها.وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، في بيانه أمس أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، أحبطت محاولات تهريب كميات من القات، والمخدرات، وقبضت على مهربيها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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