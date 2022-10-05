استفادة 113 ألف كادر تعليمي من دورات الهلال الأحمر

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالعزيز الصوينع، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، أن الهيئة تحرص على نشر ثقافة الإسعافات الأولية بالمؤسسات التعليمية والتعريف بطرق التعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي تدخلا عاجلا لحين وصول الفرق الإسعافية، بهدف المساعدة في إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، مما يعزز من وسائل السلامة الصحية في المجمعات والمرافق التعليمية، لذا حرصت على إقامة عدد من الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية بتلك المؤسسات.وأضاف أن الهيئة أقامت 214 دورة تدريبية منذ بداية 2022م في مختلف مناطق المملكة، كما أقيمت 704 محاضرات توعوية شملت مختلف جوانب العمل الإسعافي، وجاءت المنطقة الشرقية أكثر المناطق إقامة للمحاضرات.
وتابع أن تلك الدورات والمحاضرات استفاد منها إجمالا ما يزيد على 113 ألف شخص، بواقع 110,736 شخصا، كما استفاد 3071 شخصا من الدورات التدريبية بمختلف المناطق.
المحاضرات والدورات التدريبية بحسب المناطق:
- القصيم الأكثر إقامة للدورات التدريبية بواقع 52 دورة
- الشرقية الأكثر إقامة للمحاضرات
- الرياض الأكثر استفادة من المحاضرات
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