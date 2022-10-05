شكرا لقرائتكم خبر أطول رحلة لاكتشاف الموهوبين تستغرق 72 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تستغرق 72 يوما، وتستهدف طلاب التعليم العام من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي أُطلقت، أول من أمس، الرحلة السنوية لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المناطق كافة، ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في نسخته الـ13، التي بدأ التسجيل فيها من 3 أكتوبر الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبل، بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، ومركز «قياس».

ودعت «موهبة» جميع الطلاب من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي، إلى استثمار هذه الفرصة والتسجيل في البرنامج، مؤكدة على المعلمين وأولياء الأمور، أهمية تسجيل أبنائهم وطلابهم، سواء خلال المدارس أو بشكل مباشر خلال موقع موهبة الالكتروني.

وبينت أنه سيتم تطبيق مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة لجميع الطلاب المسجلين، في الفترة من 18 ديسمبر المقبل وحتى 16 يناير 2023م، في مقرات المركز الوطني للقياس بجميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن «المقياس» متاح باللغتين العربية والإنجليزية، وأن نتائجه ستُعلن الثلاثاء 14 مارس 2023م.

وأوضحت الأمين العام المكلف لمؤسسة «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع، أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يمثل نموذجا رائدا للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين، خلال الشراكة الاستراتيجية بين «موهبة»، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، مؤكدة أن البرنامج انطلق منذ تدشينه 2011م، على ركيزة الاستثمار في المواهب الوطنية الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه يتم الكشف عن الطلاب خلال مقاييس علمية مقننة، أهمها «مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة»، الذي يُعد المحك الأساسي لتقييم الطلاب وتأهيلهم للبرامج والخدمات، حيث بُني عام 2010م من خبراء محليين ودوليين، على منهجية متقدمة تعتمد على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية، لضمان الانتقاء السليم للطلاب الموهوبين.

ماذا سيجني الطلاب المكتشفون؟

• فرص المشاركة في برامج وخدمات «موهبة»

• الخدمات التي تقدمها الجهات الداعمة لهم

• مجموعة من المنح الدراسية ضمن مدارس مميزة

• العديد من البرامج الإثرائية الأكاديمية أو البحثية

• برامج تأهيل للقبول في الجامعات المرموقة

• معسكرات تدريب لتأهيل الطلاب للمشاركة بالمسابقات الدولية

تمكين الطلاب والطالبات

