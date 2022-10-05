إيقاف 4 أشخاص لتزييفهم الأوراق النقدية

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وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مواطنين لتزييفهم الأوراق النقدية، واستخدامها في شراء سلع وإعادة بيعها بأسعار أقل، متخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض مقرين لممارسة نشاطهم، وضبط بحوزتهم مبلغ 398,500 ريال مزيف ومركبة مسروقة جرى استردادها.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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