شكرا لقرائتكم خبر لغة الجسد تمثل 55 %من التواصل مع المراهقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمتلك الأطفال في مرحلة المراهقة الإمكانات الواعدة لخلق مجتمع معرفي مبدع في ظل دولة ممكنة وتكاتف أسرة داعمة، وتحسينك المستمر لعملية الاتصال الفعال، بوابة دخولك لعالم طفلك الذي انضم إلى مرحلة المراهقة وإقامة صلة عميقة معه.

ووفقا لمجلس شؤون الأسرة فإن الحوار الفعال مع الطفل في مرحلة المراهقة يبنى على «ثلاثية التواصل»، حيث تمثل لغة الجسد أهمية بنسبة 55% من عملية التواصل مقابل 33 % لتأثير نبرة الصوت، و7 % لتأثير الكلمات على المراهقين الذين يعاني 20 % منهم من صعوبات مختلفة بحسب الإحصائيات.

وحدد المجلس 8 وسائل تضمن بناء حوار فعال مع الطفل في مرحلة المراهقة تتضمن: أن يكون الحوار متبادلا وأن يبدأ الأب، والحفاظ على تعبيرات جسد ونبرات صوت متزنة، كما تشمل ألا توجه اللوم بشكل مباشر، والاستماع للأب بإنصات وتأن، وكذلك التعرف على مفاهيمه تجاه الحياة، والابتعاد عن إصدار الأحكام ، ومناقشة أفكاره أثناء المشي أو ممارسة نشاط، وأخيرا متابعته عن بعد والتدخل لتقويم سلوكه باتزان.

4 فرص لاستثمار مواهبهم:







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- تذكر أنك الداعم الأول لابنك

- اترك له القيادة ودعه يقرر بعض الأمور في عمر مبكرة

- أشعره باهتمامك وقربه على الدوام

- لا تفقد الصبر إن كانت موهبته تتطلب مجهودا إضافيا

- لا تمل من الثناء عليه وتشجيع موهبته كل يوم

- حفزه للمشاركة في المسابقات والفعاليات التي تدعم موهبته

المراهقة بالارقام: