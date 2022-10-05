شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 88 % من مشروع وجهة مسار بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، أمس، وجهة «مسار»، يرافقه عدد من منسوبي الهيئة، واطلع على سير الأعمال والإنشاءات في الوجهة، والمرحلة التي وصلت إليها نسب الإنجاز، خاصة مع اكتمال نحو 88 %.

والتقى خلال الجولة رئيسَ مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عبدالله كامل، والرئيس التنفيذي للشركة ياسر أبو عتيق، وعددا من منسوبي الشركة، واستمع خلال جولته الميدانية إلى شرح عن الأعمال التي تجري في وجهة «مسار».

وقد صممت الوجهة وفق نمط حياة مجتمعي متكامل، في إطار مفهوم التنقل الشامل، مع الحفاظ على الطبيعة الروحانية والتراث الثقافي لمدينة مكة المكرمة.

وأكد الرشيد حرص الهيئة على تمكين المشاريع التي تخدم المنطقة، مبينا أن الوجهة تُمثل أحد أهم المشاريع التنموية العملاقة التي سترتقي بالمشهد الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة المقدسة.

وجهة مسار

