شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 88 % من مشروع وجهة مسار بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
والتقى خلال الجولة رئيسَ مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عبدالله كامل، والرئيس التنفيذي للشركة ياسر أبو عتيق، وعددا من منسوبي الشركة، واستمع خلال جولته الميدانية إلى شرح عن الأعمال التي تجري في وجهة «مسار».وقد صممت الوجهة وفق نمط حياة مجتمعي متكامل، في إطار مفهوم التنقل الشامل، مع الحفاظ على الطبيعة الروحانية والتراث الثقافي لمدينة مكة المكرمة.
وأكد الرشيد حرص الهيئة على تمكين المشاريع التي تخدم المنطقة، مبينا أن الوجهة تُمثل أحد أهم المشاريع التنموية العملاقة التي سترتقي بالمشهد الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة المقدسة.
وجهة مسار
- وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية
- ستشكل عند انتهائها معلما عصريا متعدد الإمكانات والمميزات
- ستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها
- ستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عدد من القطاعات الأساسية
- ستجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى
كانت هذه تفاصيل خبر إنجاز 88 % من مشروع وجهة مسار بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.