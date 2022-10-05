شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب بتقليل فترة الانتظار في طوارئ التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى، في جلسته عبر الاتصال المرئي أمس، مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعمل على تقليل فترة الانتظار في قسم الطوارئ بالمستشفى للحصول على الخدمة، وإنشاء مركز متخصص في اختبارات السموم؛ لفحص العينات السريرية وغير السريرية.

كما دعا المؤسسة إلى دعم فرعي المستشفى في جدة والمدينة المنورة بمركز للعلاج الإشعاعي الحديث، والتنسيق مع وزارة التعليم والجهات المعنية للاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لتعزيز توطين الوظائف الصحية.

وتضمن قرار الشورى المطالبة بقيام المؤسسة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة شراء واستيراد الأدوية النادرة والإمدادات الطبية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال منصة المستشفى، والإسراع في إنشاء وتجهيز مستشفى مستقل للأطفال في مركزه الرئيس.

ودعا في القرار ذاته المؤسسة إلى مراجعة الهيكل التنظيمي؛ لتشغيل أكثر فعالية ضمن تحول المستشفى إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح.

قرارات ومطالبات ومناقشات:

