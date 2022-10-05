شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب بتقليل فترة الانتظار في طوارئ التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما دعا المؤسسة إلى دعم فرعي المستشفى في جدة والمدينة المنورة بمركز للعلاج الإشعاعي الحديث، والتنسيق مع وزارة التعليم والجهات المعنية للاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لتعزيز توطين الوظائف الصحية.وتضمن قرار الشورى المطالبة بقيام المؤسسة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة شراء واستيراد الأدوية النادرة والإمدادات الطبية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال منصة المستشفى، والإسراع في إنشاء وتجهيز مستشفى مستقل للأطفال في مركزه الرئيس.
ودعا في القرار ذاته المؤسسة إلى مراجعة الهيكل التنظيمي؛ لتشغيل أكثر فعالية ضمن تحول المستشفى إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح.
قرارات ومطالبات ومناقشات:
- استعرض المجلس ما رفعته لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقريرين السنويين للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لآخر عامين ماليين، قدمهما أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله النجار.
- دعا المجلس في قرار أصدره بشأن التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للإسراع في إنجاز واعتماد استراتيجيته.
- طالب المجلس في ذات القرار بدعم جهود المعهد لتوفير مقر دائم له بما يتناسب مع احتياجاته الحالية والمستقبلية.
- طلبت ذات اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدارسة الملحوظات تجاه التقرير السنوي للعام المالي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
- مناقشة تقرير قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.
- طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي بنك التصدير والاستيراد السعودي بتكثيف حملاته الإعلامية للتعريف بما يقدمه من خدمات تمويلية وائتمانية واستشارية.
- طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشورى يطالب بتقليل فترة الانتظار في طوارئ التخصصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.