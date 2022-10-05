شكرا لقرائتكم خبر شراكة «العلا» والآيكوموس تدعم الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية السعودية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع (الآيكوموس)، بهدف دعم وتحسين الحفاظ على التراث الثقافي في العلا من خلال التوعية وبناء القدرات، إضافة إلى دعم الأبحاث في مجالات حماية المواقع الأثرية، من خلال تطوير أفضل الإجراءات، ومشاركة المعرفة.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية الأميرة الدكتورة نوف بنت محمد، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمرو المدني.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاقية تأتي ضمن سعيها لتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحقيق الغرض الأساس في أن تصبح العلا مركزا للمعرفة والحفاظ على التراث من خلال إشراك المتخصصين في التراث الثقافي والعلماء والموهوبين من داخل وخارج السعودية. وقالت الأميرة نوف «إن الاتفاقية تؤسس لشراكة استراتيجية في مجالات الحفاظ على التراث المادي وغير المادي، كما تدعم تنفيذ برامج تتضمن العمل الميداني لإجراء البحوث والدراسات.

من جانبه أكد المدني، أن توقيع هذه الاتفاقية يصب في الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية العلا ومستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال التطوير المستدام لتكون العلا أكبر متحف حي في العالم.

وسيكون المجال الرئيس للتعاون هو التحالف والشراكة الفعالة في المسائل المتعلقة بالحفاظ على مواقع التراث الثقافي والطبيعي.