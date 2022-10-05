شكرا لقرائتكم خبر 95 % نسبة الشفاء من سرطان الثدي بالفحص المبكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مستهدفة النساء من سن الـ40، نفذت وزارة الصحة حملة توعوية بعنوان (رايتك وردية)، للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى النساء بالمملكة؛ إذ تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، الذي يُقام في أكتوبر.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية، فهي الوسيلة الأفضل لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى نحو 95%، مؤكدة أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ إذ إنه يسهم في خفض معدل الوفيات. وعملت الوزارة على تصحيح هذا المفهوم الخاطئ؛ إذ إن الكشف المبكر بجهاز الماموغرام يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.

وأضافت، أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعا، ويعد السرطان الأول عند النساء عالميا، مبينة أن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة؛ ويعود السبب الرئيس لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

من جهة أخرى، تطلق الصحة الإثنين المقبل، برنامجا تدريبيّا لفرق الاستجابة السريعة، تهدف خلاله إلى الحفاظ على جاهزية الفرق المتخصصة في إدارة الأوبئة والسيطرة عليها، وذلك خلال حزم تدريبية أُعدت بإشراف منظمة الصحة العالمية، بإقامة المحاضرات، وورش العمل، والتدريب المحاكي للواقع لتناسب المتغيرات الصحية في المملكة. وتستهدف هذه الدورات التدريبية إعداد 42 مدربا وطنيا معتمدا من الوزارة، ومنظمة الصحة العالمية.

للتقليل من الإصابة بسرطان الثدي

- الكشف بالماموغرام كل سنة أو سنتين

- الكشف المبكر لعمر 30 سنة في حالات معينة

- ممارسة النشاط البدني ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميا

- تناول الغذاء الصحي الغني بالخضراوات والفاكهة

- الحفاظ على وزن طبيعي

الدورة تستهدف

- تدريب 10 فرق تدريبية

- 34 فريق استجابة سريعة

- 36 مدربا من المملكة

- 210 أعضاء في فرق استجابة سريعة