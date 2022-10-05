عاجل.. لجنة الانضباط والأخلاق تغرم مسلي آل معمر رئيس نادي النصر 20 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قررت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم تغريم، مسلي آل معمر رئيس نادي النصر 20 ألف ريال بداعي الإساءة إلى حكم مباراة النصر والاتحاد عبر أحد اللقاءات الإعلامية.

كما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر 10 آلاف ريال بداعي اللعب العنيف في مباراة النصر والاتحاد.

وقررت اللجنة تغريم طارق حامد لاعب الاتحاد 10 آلاف ريال بداعي اللعب العنيف في مباراة النصر والاتحاد.

كما تم تغريم موسى ماريجا لاعب الهلال 20 ألف ريال بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية بعد مواجهة الهلال والتعاون.