محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قررت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم تغريم، مسلي آل معمر رئيس نادي النصر 20 ألف ريال بداعي الإساءة إلى حكم مباراة النصر والاتحاد عبر أحد اللقاءات الإعلامية.
كما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر 10 آلاف ريال بداعي اللعب العنيف في مباراة النصر والاتحاد.
وقررت اللجنة تغريم طارق حامد لاعب الاتحاد 10 آلاف ريال بداعي اللعب العنيف في مباراة النصر والاتحاد.
كما تم تغريم موسى ماريجا لاعب الهلال 20 ألف ريال بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية بعد مواجهة الهلال والتعاون.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. لجنة الانضباط والأخلاق تغرم مسلي آل معمر رئيس نادي النصر 20 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.