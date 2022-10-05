حريق يشرّد 100 عائلة سورية بلبنان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شب حريق في مخيم للنازحين السوريين بشرق لبنان اليوم الأربعاء، ما أدى إلى احتراق 93 خيمة وتشريد 100 عائلة. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن قوة من الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني والسلطات المحلية والأهالي عملوا على إخماد حريق اندلع في مخيم الوفاء العماني للنازحين السوريين بوادي الحصن شرق بلدة عرسال في وادي البقاع شرقي البلاد.

واقتصرت الأضرار على الماديات حيث التهمت النيران محتويات الخيم التي طالها الحريق وعددها 93 خيمة من أصل 200، بما فيها الأوراق الثبوتية للنازحين، وتشريد حوالي مئة عائلة.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حوالي مليون ونصف المليون نازح، يقيم قسم منهم في مخيمات، ويتوزعون على مناطق مختلفة في شمال وشرق وجنوب البلاد وفي جبل لبنان، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

حوادث سابقة

وليست هذه الحادثة الأولى التي يتعرض فيها اللاجئون السوريون لحوادث من هذا النوع. ففي ديسمبر من العام الماضي نشب حريق في مخيم للاجئين السوريين، بمنطقة ضهور المنية في قضاء عكار، شمالي لبنان، من دون تحديد أسباب وقوعه، ومن دون وقوع خسائر بشرية جراء الحريق الذي أتى على سبع خيم.

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وكان حريق نشب في مخيم للاجئين السوريين في سهل الطيبة بالقرب من بلدة بريتال بقضاء مدينة بعلبك اللبنانية، في يوليو 2020، وأدى إلى التهام أكثر من 20 خيمة، بالإضافة إلى إصابة ثلاث نساء بحالات إغماء، نتيجة استنشاق الدخان.

وتوفي طفل جراء اندلاع حريق في مخيم اللاجئين السوريين في بلدة بحنين – المنية شمالي لبنان في نيسان 2020، وسبقه حريق آخر، في 4 من الشهر نفسه، نشب في مخيم يحمل الرقم «34» بمحلة مجدل عنجر – البقاع في لبنان.

ويعيش لبنان ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة جراء تراجع حاد في قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع العادية والمدعومة كالمحروقات والخبز، فيما يشبه رفع الدعم الجزئي عنها، الأمر الذي ينعكس كذلك على معيشة اللاجئين.