وزير الداخلية البحريني يصل الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وصل معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين إلى الرياض، اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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