بلينكن يعلق على قرار “أوبك+” ويتحدث عن العلاقات الأمريكية السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قرار “أوبك+” حول خفض إنتاج النفط. قائلا إن إدارة البيت الأبيض تعتبر أن العرض في سوق الطاقة العالمية يجب أن يتناسب مع الطلب.

وقال بلينكن: “نعمل كل يوم بأفضل ما نستطيع للتأكد من أن إمدادات الطاقة من جميع أنحاء العالم، تلبي الطلب من أجل ضمان توافر منتجات الطاقة في السوق والحفاظ على أسعارها منخفضة”.

وأشار إلى أن “إنتاج النفط في الولايات المتحدة زاد بأكثر من 500 ألف برميل يوميا”.

وتابع: “كما تعلمون قمنا بتفعيل الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لضمان توفر مصادر الطاقة في السوق وأيضا كوسيلة لتثبيت الأسعار. وبالفعل انخفضت أسعار الطاقة نتيجة جهودنا”.

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وصرح: “فيما يتعلق بأوبك، فقد أوضحنا وجهات نظرنا لأعضاء المنظمة. نحن والسعودية لدينا العديد من المصالح المشتركة.