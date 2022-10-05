“الاتحاد” يُعلن مدة غياب لاعبه أحمد بامسعود

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أعلن نادي الاتحاد نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبه أحمد بامسعود. وأشار نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الأربعاء)، إلى أن اللاعب يحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع. ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن.

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