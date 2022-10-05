هيئة المهندسين تطلق خدمة تحويل المكتب الهندسي إلى شركة

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أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة تحويل المكتب الهندسي إلى شركة هندسية؛ وذلك عبر نظام المكاتب والشركات الهندسية للهيئة؛ بهدف تعزيز خدماتها المقدمة للمستفيدين من الأفراد وقطاع المكاتب والشركات الهندسية في المملكة.
وأوضح الأمين العام للهيئة المكلف عبدالناصر بن سيف، أن المبادرة تهدف لتسهيل إجراءات تحويل المكتب إلى شركة هندسية، ودعم منظومة الخدمات لقطاع المكاتب الهندسية، وتوفير حلول تقنية لتقليل الوقت والجهد على المستفيدين من خدمات الهيئة.
وأشار “بن سيف” إلى أنها تهدف كذلك إلى دعم أهداف التحول الرقمي للهيئة، إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل لإتاحة المجال للمكاتب الهندسية التعامل مع الخدمات الإلكترونية والأنظمة المقدمة من الهيئة السعودية للمهندسين وفروعها.
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Source akhbaar24
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