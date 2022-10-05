وزير الداخلية البحريني يصل الرياض

︎

.

المناطق_واس

وصل معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين إلى الرياض، اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

