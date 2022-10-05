واتساب يطور 5 تغييرات جديدة

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تعمل شركة “واتساب” على الكثير من التغييرات في تطبيقها، بعضها قيد التطوير، والآخر اجتاز الاختبار التجريبي.
وتمثلت الميزات الجديدة في إتاحة إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات، والقدرة على الاختباء عندما تكون متصلاً بالإنترنت.
كما تضمنت إتاحة إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية، ووضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة، إلى جانب القدرة على حفظ الرسائل المختفية كرسائل محتجزة.
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Source akhbaar24
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