النصر يستعد لمواجهة أبها باللياقة والتكتيك

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واصل فريق النصر، مساء اليوم (الأربعاء) تحضيراته اليومية؛ استعدادًا لمواجهة أبها مساء يوم الجمعة في الدوري. وانطلق المران باجتماع فني ثم تمرين لياقية تحت قيادة المدير الفني رودري جارسيا. وأعقب ذلك تمارين تكتيكية ثم مناورات مُصغرة.

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