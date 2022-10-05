بدء تجربة النسخة المحدثة من منصة الفصول الافتراضية بالجامعة الإلكترونية

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شرعت الجامعة السعودية الإلكترونية بتجربة تطبيق منصة الفصول الافتراضية التفاعلية “كلاس”، الذي يعد الأحدث للنظام الحالي “كولابيروت الترا”؛ وذلك قبل إتاحته بشكل رسمي ضمن مشروع الرخصة الوطنية الموحَّدة لنظام إدارة التعليم في مؤسسات التعليم العالي المستفيدة من المشروع.

وتعد منصةُ الفصول الافتراضية إحدى أكثر المنصات المتخصصة في الفصول الافتراضية والأكثر تميزاً حول العالم؛ إذ استحوذت مؤخراً على نظام بلاك بورد كولابيروت الترا، وتقدم تجربة تعلم مميزة تحاكي الفصل الحضوري بشكل كبير، وتتيح إمكانية أكبر للتفاعل، فضلاً عن تميزها بسهولة الاستخدام وتقديم المحتوى التعليمي بشكل أكثر عصرية وسهولة.

وتقدم المنصةُ مؤشراتٍ تفصيليةً لمتابعة العملية التعليمية للمحافظة على الجودة والمرونة التي يتطلع لها الطالب وعضو هيئة التدريس، كما تمكن عضو هيئة التدريس من الدمج بين الفصل الحضوري التقليدي والفصل الافتراضي، بالإضافة إلى إمكانية ربط جميع أنواع الأنشطة التفاعلية في الفصل الافتراضي مع سجل درجات الطلبة.

وتأتي تجربة الجامعة لمنصة الفصول الافتراضية التفاعلية على عدة مراحل؛ لإتاحتها بشكل رسمي للجامعات في العام الدراسي 1445هـ؛ وذلك ضمن خط زمني يتضمن اختبار المميزات للتأكد من الاستخدام الأمثل لها.



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Source akhbaar24

