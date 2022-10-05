“مُدد” تُبرم اتفاقية الربط المباشر بنظام حماية الأجور مع مصرف الإنماء

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أبرمت منصة مُدد أولى اتفاقيات الربط المباشر بنظام حماية الأجور مع مصرف الإنماء؛ وذلك بمقر المصرف بمدينة الرياض؛ بهدف تسهيل الإجراءات من خلال الربط المباشر مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين ودعم أصحاب المنشآت للاستفادة القصوى من برنامج حماية الأجور.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مُدد أحمد بن محمد العمران، أن منصة “مُدد” عَملت منذ تشغيلها برنامجَ حماية الأجور على تمكين جميع فئات المنشآت من الالتزام بالبرنامج، وأوجدت منذ انطلاقها الحلولَ الميسَّرةَ للالتزام بصرف الأجور ورفع الملفات إلى النظام.

ومنصة “مُدد” هي إحدى مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشراكة فعالة مع شركة تكامل القابضة، وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن “مُدد” أطلقت خدمة الربط المباشر بنظام حماية الأجور مع البنوك والمؤسسات المالية لتمكينها من إرسال ملفات حماية الأجور الخاصة بعملائها بشكل مؤتمت إلى منصة مُدد، حيث سيتمكن ممثل المنشأة من إرسال مسيَّر الرواتب ورفع ملف حماية الأجور عن طريق البنك مباشرة دون الحاجة إلى رفعه عبر منصة مُدد.





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Source akhbaar24

