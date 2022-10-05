مراكز الخدمات الشاملة تتوسع بفرعها الرابع

ساهمت مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في المدينة المنورة بخدمة المستفيدين من الرجال والنساء واقتصار الجهد والوقت والمسافة، في مكان واحد يجمع 13 مكتبا من الجهات الحكومية والأهلية التي تلبي خدمات المستفيد دون حاجة لمراجعة الفروع الرئيسية لإنهاء عدد من المعاملات، إضافة إلى تقديم أكثر من خدمة في وقت واحد عند معاملة ترتبط بين عدة جهات.

وتطلبت فكرة توفير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة زيادة أفرعها، حيث تم افتتاح الفرع الرابع أمس في المدينة المنورة لتصبح بالمدينة المنورة 3 فروع «الدائري الثاني، مبنى إمارة المدينة، العزيزية» وفي محافظة ينبع الذي افتتح الشهر الماضي.

ودشن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، مركز الخدمات الحكومية الشامل بفرعه الرابع في حي العزيزية غرب المدينة المنورة، والذي يأتي ضمن خطط التوسع في خدمات المراكز الشاملة.

وكان أول فرع لمركز الخدمات الحكومية الشاملة دشن في 1439 في الدائري الثاني في المدينة المنورة، وشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، في حين توسع المركز بافتتاح الفرع الآخر في مبنى إمارة المدينة المنورة، لتقديم ذات الخدمات للرجال والنساء في عام ،1440 وظل المركزين أحد وجهات المستفيدين لإنهاء المعاملات أو المراجعة لتوفير الجهد والتسهيل الأمثل في تقديم الخدمة من ممثلي الجهات المختلفة، وفي هذا العام من شهر صفر افتتح أول فرع بمحافظات المدينة في محافظة ينبع، ويوم أمس افتتح الفرع الثالث في المدينة في حي العزيزية والرابع على مستوى المنطقة، حيث بلغت نسبة المستفيدين من المراكز الثلاثة حتى الآن وفق آخر إحصائية 155 ألف مستفيد، ورصدت المؤشرات التشغيلية متوسط مدة تقديم الخدمة 3 دقائق، وتحقيق مؤشرات رضا بين المستفيدين بنسبة 98% خلال السنوات الماضية، بالنظر للإقبال المتزايد على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز ومعدل الإنجاز السريع لطلبات المستفيدين والمستفيدات.

مراكز للخدمات الشاملة بالمدينة

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فرع الدائري الثاني

فرع مبنى إمارة المدينة

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محافظة ينبع