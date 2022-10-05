إحباط تهريب 64 طنا من القات

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود، في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، أحبطت محاولات تهريب «64» طنًا و«400» كيلو جرام من مادة القات المخدر، وطن و«9» كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و«62» ألف قرص إمفيتامين مخدر، و«425620» قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم «135» متهمًا، منهم «36» مواطنًا، و«99)»

مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: «44» من الجنسية الإثيوبية، و«39» من الجنسية اليمنية، و«7» من الجنسية الصومالية، و«6» من الجنسية الإريترية، و«2» من الجنسية الباكستانية، و «1» من الجنسية المصرية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.