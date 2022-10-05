استكمال كافة مسارات حافلات مكة

أعلن المركز الموحد للنقل -التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- عن استكمال المرحلة التجريبية الأخيرة لمشروع حافلات مكة، والتي تتضمن تشغيل المسارات 3، 10، 11؛ لربط المنطقة المركزية حول المسجد الحرام بعدد من المواقع الحيوية في مكة المكرمة، على رأسها: حي الشهداء، والكعكية، وجعرانة.

وتشمل المسارات الـ 12 ما يقارب 200 محطة توقف؛ يمر خلالها أكثر من 200 حافلة مقسمة إلى نوعين: حافلات عادية بسعة استيعابية تبلغ 85 راكباً، وحافلات مفصلية بسعة استيعابية تبلغ 125 راكباً، تعمل على مدار الساعة ويقودها قرابة 550 سائقاً.

وأشار المركز الموحد للنقل إلى أن الحافلات المخصصة لهذه المسارات مزودة بأنظمة الحريق، والمساعدات الطبية الأولية، وأنظمة الحماية، وكاميرات المراقبة، وأنظمة تفادي الاصطدام، والشاشات المعلوماتية الإلكترونية التي تعرض بيانات الوجهة والتوقيت، ونظام (هيدروليك) لتسهيل صعود الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير مساحات كافية لعربات الأطفال والكراسي المتحركة، إضافةً إلى أن جميع الحافلات مزودة بخدمة الإنترنت (الواي فاي) ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة.

وسيتم خلال الفترة القادمة عرض تفاصيل مواعيد الرحلات والمواقع التي تغطيها جميع المسارات على حساب حافلات مكة عبر منصة «تويتر».

وتعدّ هذه المرحلة هي الأكبر والأطول مسافةً منذ انطلاق المشروع في شهر فبراير من العام الحالي (2022)، وبإنجاز هذه المرحلة تكون الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قد استكملت جميع مراحل التشغيل التجريبي لمشروع حافلات مكة، أحد مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية 2030، وشهد المشروع في كل مراحله السابقة نجاحاً وإقبالاً كبيراً من الزوار والمعتمرين وسكان مدينة مكة المكرمة.