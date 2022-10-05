تربية نجران تحتفي بالمعلمين

برعاية رئيس جامعة نجران، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، أقامت كلية التربية لقاءً بعنوان «المعلم رؤية طموحة لبناء جيل المستقبل»؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، بحضور عميد كلية التربية الدكتور محمد بن عبد الله الحازمي، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

افتتح اللقاء بكلمة لعميد كلية التربية الدكتور محمد الحازمي، أكد فيها حرص الجامعة، ممثلاً في كلية التربية، بالاحتفاء باليوم العالمي للمعلم في ظل الجهود التي تبذلها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية؛ للارتقاء بالمعلم وتنمية مهاراته وقدراته، ليكون قادرًا على تحقيق رسالته مع طلابه على الوجه الأكمل، منوهًا بالدعم اللامحدود الذي تتلقاه الوزارة من القيادة.

من جهته أوضح رئيس قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية، الدكتور وائل آل مقبل، في كلمته التي ألقاها حول أهمية اليوم العالمي للمعلم، وأسباب الاحتفاء بالمعلمين، وكذلك دور المعلم في نهضة الأوطان، كما تناول آل مقبل خلال كلمته رسالة المعلم في بناء الأجيال، وجهود المملكة العربية السعودية في النهوض بالتعليم والمعلمين.