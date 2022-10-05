افتتح اللقاء بكلمة لعميد كلية التربية الدكتور محمد الحازمي، أكد فيها حرص الجامعة، ممثلاً في كلية التربية، بالاحتفاء باليوم العالمي للمعلم في ظل الجهود التي تبذلها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية؛ للارتقاء بالمعلم وتنمية مهاراته وقدراته، ليكون قادرًا على تحقيق رسالته مع طلابه على الوجه الأكمل، منوهًا بالدعم اللامحدود الذي تتلقاه الوزارة من القيادة.
من جهته أوضح رئيس قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية، الدكتور وائل آل مقبل، في كلمته التي ألقاها حول أهمية اليوم العالمي للمعلم، وأسباب الاحتفاء بالمعلمين، وكذلك دور المعلم في نهضة الأوطان، كما تناول آل مقبل خلال كلمته رسالة المعلم في بناء الأجيال، وجهود المملكة العربية السعودية في النهوض بالتعليم والمعلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر تربية نجران تحتفي بالمعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.