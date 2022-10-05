الدفاع المدني يصدر دليلا بشهداء الواجب

ويهدف الدليل الذي أصدرته المديرية في الفترة الماضية إلى توثيق أعمال وتضحيات في دليل متاح ينبثق من الوثائق الرسمية المحفوظة وإبراز البعد الإنساني والتضحية لمنسوبي الدفاع المدني وما يتصل بأعمالهم والأدوار المسندة إليهم من مخاطر وبيان رصد المنطقة من أولئك الشهداء كونها ذات سبق وإرث فريد في التطوع عبر التاريخ، وكذلك تقديم مقترح حول إمكانية تسمية بعض الشوارع والميادين بأسمائهم في محافظاتهم ومراكزهم الإدارية تخليدا لذكراهم.
وكانت مديرية الدفاع بالمدينة المنورة احتفت بأسر الشهداء بدعوتهم للمشاركة بالمعرض الخاص بالدفاع المدني بمناسبة اليوم الوطني ومقابلة منسوبي المديرية، إضافة إلى مشاركتهم بتجربة المعدات والوقوف عليها تكريما لسيرة شهدائهم من منسوبي المديرية.
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