تفاصيل دهس طالب بعقيق الباحة

وطالب أولياء أمور الطلاب في محافظة العقيق بالباحة، بتواجد أمني ولوحات تنبيه عند مدارس الطلاب أثناء دخول الطلاب وخروجهم من المدارس، حتى لا تقع حوادث مميتة للطلاب لا سمح الله.
من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي لتعليم الباحة محمد هضبان في تصريح لـ«دوت الخليج» وقوع الحادثة، قائلا إن حالة الدهس خارج أسوار المدرسة من اختصاص المرور.
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