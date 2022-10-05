تفاصيل دهس طالب بعقيق الباحة

تعرض أحد طلاب المدارس الابتدائية بمحافظة العقيق في سن العاشرة، إلى الدهس من سيارة يقودها شاب في العشرينات من عمره، عند خروجه من المدرسة، ولولا عناية الله وتنبيه معلمي المدرسة لأصبحت حياته في خطر، حيث توقف صاحب السيارة مباشرة ليصاب الطفل بعدة إصابات متفرقة، نقل على إثرها إلى المستشفى من قبل أحد اقربائه.

وطالب أولياء أمور الطلاب في محافظة العقيق بالباحة، بتواجد أمني ولوحات تنبيه عند مدارس الطلاب أثناء دخول الطلاب وخروجهم من المدارس، حتى لا تقع حوادث مميتة للطلاب لا سمح الله.

من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي لتعليم الباحة محمد هضبان في تصريح لـ«دوت الخليج» وقوع الحادثة، قائلا إن حالة الدهس خارج أسوار المدرسة من اختصاص المرور.